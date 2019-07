Janine Abbring: ik heb geen commercieel hoofd

„Het allerliefst zou ik zo’n VT Wonen-programma presenteren. Ik ben dol op bezig zijn met mijn interieur, dus dat lijkt me fantastisch”, aldus Janine in LINDA. „Maar ja, ik heb geen commercieel hoofd dus ik ben gedoemd tot de inhoud. Met die rare kaak van me. En ik heb ook niet genoeg voorgevel.”

„Televisie is voor 60 procent buitenkant en bij de commerciëlen is je uiterlijk nog belangrijker”, stelt de 43-jarige Janine, die eind juli weer Zomergasten mag presenteren. Door het interviewprogramma zijn mensen haar anders gaan zien. Ze wordt nu serieuzer genomen.

„Daardoor merk ik dat ik mezelf ook serieuzer ben gaan nemen. Terwijl ik niet ben veranderd, dus dat is eigenlijk heel raar. Maar het voelt toch alsof er een stempel op me is gedrukt: ’Ik ben iemand en ik kan iets’.”