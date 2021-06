Johan Derksen klaar met ’lullen over voetbal’

„Ik heb twaalf jaar zelf gevoetbald, toen heb ik 39 jaar bij Voetbal International gewerkt en ik zit nu 24 jaar hier te lullen over voetbal. Op een gegeven moment heb je dat gehad”, vertelde Derksen woensdagavond in het NPO Radio-1 programma Kunststof. „Het wordt een soort sleur en je gaat het op de automatische piloot doen. Het kabbelt voort.”

De voetbalanalist van Veronica Inside twijfelde al eerder of hij wel wilde doorgaan. „Maar dan denk je: laat maar kabbelen, het levert goed geld op. Ik ben nu zover dat me dat ook niet meer interesseert.” Het geld heeft hij ook niet meer nodig, geeft Derksen toe. „Ik heb er gewoon geen zin meer in om op deze wijze weer aan een nieuw contract te beginnen.”

Actualiteit

Toen Derksen vorige week aankondigde te stoppen, vertelde hij al dat hij klaar was met steeds hetzelfde ’kunstje’. Graag had hij een programma gemaakt waarin voetbal niet de boventoon voerde. „Er gebeuren in de actualiteit dingen die ik wel een tikje relevanter vind en dat soort onderwerpen zouden we ook wel eens aan kunnen snijden. We hebben de langste talkshow ter wereld, bijna 2 uur, en ruimte zat”, legde hij woensdagavond uit.

In een dagelijkse talkshow over voetbal en de actualiteit, zoals Talpa volgens Derksen voorstelde, hadden zijn collega’s Wilfred Genee en René van der Gijp geen zin. „Dat sprak mij bijzonder aan, maar René had niet zo’n zin om iedere avond naar Hilversum te komen en Wilfred verklaarde plotseling zijn radioprogramma heilig.”

Derksen zal na het EK voetbal en de daaropvolgende sportzomer nog een seizoen draaien van Veronica Inside. In de zomer van 2022 verdwijnt hij van de buis.