Rose McGowan mist deadline en mag zaak tegen Weinstein niet doorzetten

McGowan startte de zaak in 2019. Ze beweert dat Weinstein advocaten en privédetectives inhuurde om op zoek te gaan naar informatie waarmee hij haar reputatie kon schaden. Ze had tot afgelopen donderdag om de papieren in te dienen, maar nu dit niet gebeurd is, zou ze volgens de rechter niet in staat zijn om haar zaak goed te kunnen bepleiten.

McGowan was een van de eerste beschuldigers van de filmproducent. Ze heeft eerder verklaard dat ze in 1997 tijdens filmfestival Sundance is verkracht door Weinstein en hij haar 100.000 dollar heeft betaald om te zwijgen over de zaak. Weinstein, die momenteel in de gevangenis zit wegens verkrachting en misbruik, ontkent dit.

Een woordvoerder van de filmproducent liet aan NBC weten: „Buiten de schijnwerpers, met een gedegen hoeveelheid tijd, juridische inzet, bewijs en feiten zullen deze zaken uiteindelijk allemaal zo eindigen. We sluiten dit hoofdstuk af en meneer Weinstein blijft ernaar uitkijken de waarheid boven tafel te krijgen.”

Harvey Weinstein zit momenteel een celstraf van 23 jaar uit voor het verkrachten en misbruiken van twee vrouwen in New York. In Los Angeles loopt nog een andere misbruikzaak tegen de oud-producent. Vanaf oktober 2017 is hij door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.