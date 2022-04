Derksen verklaart kaars-verhaal: ’Wilde hand in eigen boezem steken’

Derksen kwam onder vuur te liggen nadat hij in de uitzending van dinsdagavond vertelde hoe hij als 22-jarige een bewusteloze vrouw met een kaars tussen de benen stak. Woensdagavond legt hij uit dat hij de vrouw niet gepenetreerd heeft met de kaars, maar de kaars rechtop tussen haar benen had gezet.

Wilfred Genee begon de uitzending van woensdagavond met boze reacties op het verhaal en liet toen een herhaling van het gewraakte fragment zien. Yesim Candan, columnist van RTL Nieuws, werd als eerste gevraagd naar haar mening. Zij gaf aan dat het in haar ogen te ver ging. „Het ging van kwaad tot erger. We moeten het niet bagatelliseren, ook al is in het in 1930 of 1920 gebeurd, het maakt niet uit. Heel veel mannen zien hem toch als een rolmodel. (...) Het kan gewoon niet dat er om gelachen wordt, want seksueel misbruik is heel groot.” Volgens Candan worden er jaarlijks honderdduizend vrouwen verkracht en overkomt dat ’1 op de 8 vrouwen’. „We moeten er geen grappen over maken. Dat is gewoon not done.”

’Losbandige periode’

Derksen laat weten dat de ’mensen van zijn generatie’ een ’losbandige periode’ hebben meegemaakt. „Dus in de context van wat er nu gebeurt en hoe er nu op gereageerd wordt, heb ik willen stellen hoe dat in de zeventiger jaren ging. Ik vind het een beetje laf als ik zelf mijn hand in eigen boezem steek, dat ik zo’n Johnny aan de hoogste boom hang.” Derksen reageerde gisteren met zijn verhaal op de nieuwe beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Johnny de Mol. Die wordt ervan beschuldigd in het verleden iemand hebben gedrogeerd en misbruikt. De Mol ontkent, maar legde wel zijn werkzaamheden voor de zender neer.

Derksen meent dat hij zich juist kwetsbaar opstelde. „Ik heb geen enkele aanleiding om mijn excuses aan te bieden.” Later laat Derksen ook weten dat hij vindt dat ’dit land bol staat van de hypocriete mensen die zich zelf ook wel eens misdragen hebben’.

Opstappen

Van der Gijp reageerde woensdagavond op de kritiek met de opmerking dat hij Derksen zijn verhaal niet geloofde. „Ik vertel verhalen in het land en daar is maar de helft van waar. De andere helft heb ik erbij verzonnen.” Volgens hem probeerde Derksen met zijn verhaal te reageren op de beschuldiging aan het adres van Johnny de Mol: „Zo van: ’we hebben allemaal wel eens wat gedaan’.” Eerder op de avond liet cabaretier Steven Brunswijk ook al weten dat hij aannam dat het verhaal van Derksen niet echt gebeurd was.

Terwijl Genee door wil gaan over Koningsdag, lijkt Van der Gijp ineens de handdoek in de ring te willen gooien. „Ik heb er geen zin meer in joh. Het liefst zou ik nu naar huis willen gaan, mag dat?.” Op de vraag van Genee waarom, laat hij weten dat het ’een optelsom’ is. „Ik snap best dat John de Mol denkt van: kap alsjeblieft met dat Vandaag Inside. Die man krijgt eerst Ali B en die andere, Jeroen Rietbergen voor zijn kiezen, dan krijgt ’ie zijn eigen zoon voor de kiezen, dat is nog het allergste denk ik, en dan krijgt ’ie ook nog dit voor zijn kiezen, waar kamervragen over gesteld worden en van alles.”

Hij laat weten dat ze het programma ’in deze tijdgeest’ beter niet meer kunnen maken. „Ik slik vijftien grappen per week in. En best leuke grappen hoor.”

’Ernstige zaak’

Woensdag eerder op de dag zei Derksen al geen excuses aan te bieden voor zijn ’bekentenis’. „Ik neem er geen woord van terug.” Talpa liet weten het als een ’ernstige zaak’ te beschouwen en zo snel mogelijk met Derksen in gesprek te willen.

