Gouden Kalf-winnares Coosje Smid aan de slag in de rechtbank

„Ik ben een intelligent, weldenkend mens, dus heel veel dingen kan ik wel. Maar bij een uitzendbureau is het gewoon heel sec: wat is je werkervaring?” vertelt Coosje in gesprek met Het Parool over het moment dat ze werd afgewezen voor de baan als bode. Maar net als aan het begin van de crisis, besloot ze zich ook nu niet zomaar bij de situatie neer te leggen en schreef ze een uitgebreide brief waarin ze uitlegde hoeveel ze voor de rechtspraak zou kunnen betekenen. Met succes, sinds september werkt ze voor dertien euro per uur als bode.

„Deze wereld verschilt soms niet zo veel van die van het theater. Ook hier draagt iedereen een kostuum. Mensen zijn ook goed voorbereid, hebben de avond van tevoren hun tekst geleerd. En tijdens de zitting doen ze ook een soort optreden. Neem de advocaat die een rol aanneemt, van: ik ben niet geïnteresseerd en luister niet. En daarna doet alsof hij wordt aangevallen door de rechter. Echt hoor, het is soms net een toneelstuk”, legt ze de overeenkomsten uit.

Wel viel haar al snel op dat zittingen in werkelijkheid lang niet zo spannend zijn als in films of series, maar juist verdrietig. „In het echt is de rechtspraak ook veel minder hard dan ik altijd dacht”, vervolgt ze. „Rechters zijn heel vriendelijk en kijken echt naar de mensen zelf. Het is heel menselijk allemaal. Iemand is niet zijn delict, dat is echt iets dat je moet onthouden.”

Hoe leuk Coosje het nu ook heeft in haar nieuwe baan, is ze niet van plan altijd bode te blijven. „Mijn grote liefde is spelen, zingen en alles wat daarmee te maken heeft. Ik hoop dat het snel weer kan.” Maar: „Mocht mijn carrière als zangeres uiteindelijk toch mislukken, wie weet, dan zie ik mezelf wel iets binnen het recht doen.”