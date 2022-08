Deense prins Christian kan door schoolkeuze weer bij ouders wonen

Het hof maakte zondag bekend dat Christian na de zomer zijn schoolloopbaan voortzet op het Ordrup Gymnasium in Gentofte, iets ten noorden van Kopenhagen. De 16-jarige zoon ging het afgelopen jaar naar school in Herlufsholm, bijna negentig kilometer verwijderd van huis. Ook Isabella (15) had zich er ingeschreven en zou na de vakantie beginnen.

Toen duidelijk werd dat op Herlufsholm een cultuur van geweld, misbruik en pesten heerste, lieten Frederik en Mary weten dat ze op zoek gingen naar een andere school voor hun kinderen.