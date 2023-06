Lewis Capaldi verliest stem tijdens optreden op Glastonbury: ’Boos op mezelf’

Maar dat optreden verliep niet vlekkeloos. „Glastonbury, het spijt me heel erg. Ik ben een beetje boos op mezelf. Ik verontschuldig me echt. Jullie zijn allemaal naar hier gekomen en mijn stem is echt aan het wegzakken”, verontschuldigde Capaldi zich. Tegen het einde van zijn show was hij nog nauwelijks te horen. Tijdens Someone you love bleef de zanger grotendeels stil, terwijl het publiek voor hem de ontbrekende delen invulde.

„Ik heb het gevoel dat ik de komende weken weer een kleine pauze zal nemen”, zei Capaldi later. „Dus jullie zullen me waarschijnlijk de rest van het jaar niet veel meer zien. Maar als ik terugkom en als ik jullie zie, hoop ik dat jullie nog steeds naar ons willen kijken.”

Tekst gaat verder onder de video.

Afgelopen jaar maakte Capaldi bekend dat hij Gilles de la Tourette heeft. De druk die hij ervaart door de bekendheid, het touren en de media-optredens hebben daar een averechts effect op, zei hij destijds.