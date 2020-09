Anneke Blok: ’Dit gezinsdrama toont alle facetten van het leven’

Anneke Blok te midden van haar ’theatergezin’, met echtgenoot Paul R. Kooij en ’hun’ kinderen .... Ⓒ Foto Eddy Wenting en Paulina Matusiak

Het leven van een gezin heeft zeven jaar lang geheel in het teken gestaan van de ernstig zieke dochter Gaya. Alles moest wijken voor de vele ziekenhuisopnames, de behandelingen, de zorgen en de angst. Maar nu is ze 22 en genezen verklaard. Dus leefden zij nog lang en gelukkig of ligt dat toch net iets ingewikkelder?