’We hadden seks en het woord ’stiefbroer’ bleef door mijn hoofd galmen’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Sarah (29). Haar ouders gingen scheiden toen ze een kleuter was en op haar elfde kreeg ze er een stiefvader én twee stiefbroers bij. „Ik schaamde me dood toen ik merkte dat ik verliefd was op Jason.”