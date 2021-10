Jessie J weer vrijgezel

Volgens Jessie is de relatie sinds een paar weken voorbij. „Er is niets dramatisch gebeurd. Dus reageer alsjeblieft niet te heftig. Hij is een geweldige man, we respecteren elkaar en voelen veel liefde voor elkaar. Het zat op romantisch vlak alleen niet goed dus besloten we om gewoon vrienden te zijn.”

De Price Tag-zangeres kreeg eerder dit jaar een relatie met Pham, enkele maanden nadat haar knipperlichtrelatie met Channing Tatum was gestrand.