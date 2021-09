Verlamde clown Bassie wil nog één keer genieten!

Sterren

Olcay trots op Ruud: ’Wat heb je gestreden’

Olcay Gulsen is trots op haar partner Ruud de Wild, laat ze weten op Instagram. In een bericht blikt ze terug op de afgelopen periode waarin Ruud behandeld werd tegen darmkanker. Inmiddels is bekend dat de dj schoon is verklaard en binnenkort weer aan het werk gaat bij NPO Radio 2.