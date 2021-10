Geschokte reacties op overlijden Halyna Hutchins: ’Compleet ontdaan door deze tragedie’

De regisseur van de film, de 42-jarige Joel Souza, is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar.

„Iedereen is compleet ontdaan door deze tragedie”, meldt het productiebedrijf achter Rust in een verklaring aan The New York Post. „We betuigen de familie en geliefden van Halyna ons diepste medeleven en werken volledig mee aan het onderzoek van de politie van Sante Fe.”

Bekijk ook: Alec Baldwin schiet per ongeluk cameraregisseur Halyna Hutchins dood op filmset

Ook op Twitter is geschokt gereageerd. Zo schrijft filmregisseur Mike Flanagan in een bericht: „Mijn hart breekt. Dit is gewoon gruwelijk en vreselijk nieuws.”

Acteur, filmproducent en stuntman Joe Manganiello, die Hutchins persoonlijk kent, is in ’shock’. „Een ongelooflijk talent en een geweldig persoon. Ik kan niet geloven dat dit in deze tijd kan gebeuren (...) Wat een verschrikkelijke tragedie.”

Acteur en filmmaker Alex Winter betuigt in een post zijn medeleven voor de familie van Hutchins en schrijft ook: „Bemanning mag nooit onveilig zijn op de set en als ze dat zijn, is er altijd een duidelijk aanwijsbare reden waarom.”