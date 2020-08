David Beckham dol op beautyproducten Victoria

Tijdens een Instagram Live sessie bekende Victoria onlangs dat David ’haar beste model is’. „Hij is dol op de producten en heeft een paar favorieten. Het serum, dat kracht geeft aan je huid, is er een van. En de bronzing producten, om er net even wat fitter en frisser uit te zien na een lange vlucht op weg naar een afspraak.”

David liet zich eerder al eens ontvallen de afgelopen jaren bewuster te zijn omgegaan met huidverzorging. „Voorheen was ik altijd alleen maar met mijn haar bezig. Maar omdat ik van Engeland, waar het altijd regent, naar het zonnige Spanje en later Los Angeles verhuisde werd ik me bewuster van mijn huid. Zeker omdat je als voetballer altijd buiten bent. Ik ben toen de producten van mijn vrouw gaan gebruiken en dat doe ik nu nog steeds. En dat bevalt me prima, ik merk echt verschil.”