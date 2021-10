Girls-acteur Peter Scolari (66) overleden aan leukemie

Scolari brak in de jaren tachtig door met de sitcom Bosom Buddies, waarin hij samen met Tom Hanks te zien was. De acteurs bleven goede vrienden en Hanks gaf Scolari een rol in zijn films That Thing You Do! (1996) en The Polar Express (2004) en zijn tv-serie From the Earth to the Moon (1998).

De acteur was van 2012 tot en met 2017 te zien in alle seizoenen van de HBO-serie Girls. Hierin speelde hij de rol van Tad Horvath, de vader van het hoofdpersonage Hannah (Lena Dunham). Voor zijn rol won Scolari in 2016 een Emmy Award.

Dunham, naast de hoofdrolspeelster ook de bedenkster van Girls, bedankt Scolari voor zijn werk in reactie op zijn overlijden. „Ik had geen betere tv-vader kunnen hebben”, schrijft de actrice op Instagram. „Bedankt, Scolari, voor alle praatjes tussen de scènes door en voor elke knuffel voor en achter de camera.”