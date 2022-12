Kim Kardashian (42) sluit meer kinderen niet uit

Kim Kardashian Ⓒ Getty Images

Ondanks dat ze nu vrijgezel is en al vier kinderen heeft met ex-man Kanye, sluit Kim Kardashian op haar 42e niet uit dat ze opnieuw trouwt en meer kinderen wil. Dit vertelde ze in een gesprek met Gwyneth Paltrow in haar podcast Goop.