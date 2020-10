Nieuwe album Ariana Grande verschijnt eind oktober

De zangeres plaatste op haar website een klok waarmee wordt afgeteld naar de releasedatum van haar nieuwe single en album. De single verschijnt op vrijdag, het volledige album een week later.

In een video op Instagram maakte Ariana ook bekend dat zowel de leadsingle als het album de naam Positions krijgen.

Positions is alweer het derde album dat Ariana uitbrengt in iets meer dan twee jaar. In augustus 2018 verscheen Sweetener, in februari 2019 kwam Thank U, Next uit.