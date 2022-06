Geluid valt uit tijdens concert Elbow in Ziggo Dome

Volgens bezoekers verlieten de mannen van Elbow het podium nadat het gebeurd was. Voor de bars van Ziggo Dome vormden zich meteen lange rijen.

Na een kwartiertje was het euvel verholpen en werd het concert voortgezet. Wat de reden van het defect was, is niet duidelijk. Een woordvoerder van Ziggo Dome liet vrijdagavond weten dat er zich een tijdelijke technische storing voordeed in de apparatuur van de band.

Het optreden van Elbow stond in het teken van het achtste album van de groep, Giants of all Sizes. Het was de grootste show die de groep ooit in Nederland heeft gegeven.