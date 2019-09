Ⓒ Instagram / Jake Perry

Nog maar een jaar geleden zat Luke Perry met zijn zoon Jake op de bank en keken ze samen naar de worstelshow All In. Een jaar later ziet de wereld er voor Jake totaal anders uit. Zijn vader, de befaamde Beverly Hills 90210-acteur van voorheen, stierf dit voorjaar op 52-jarige leeftijd. Zelf kijkt hij niet langer naar de ring, maar staat hij er zelf in.