S Club 7 bedankt voor steun na dood van zanger

De overige leden vragen fans op verzoek van de familie van Cattermole om geen bloemen te sturen maar een donatie te doen aan het National Youth Music Theatre, een organisatie die jongeren helpt die in de muziek willen werken. „Een stichting die Paul in zijn jeugd veel plezier heeft gebracht”, aldus de popgroep.

Het overlijden van Cattermole komt kort nadat de groep een reünietournee had aangekondigd in het Verenigd Koninkrijk. De tour, die in oktober van start moet gaan, gaat naar verluidt door. Een ingewijde vertelt aan The Sun dat de andere leden het gevoel hebben dat „Paul dat zou hebben gewild.”

S Club 7 werd eind jaren negentig opgericht door Cattermole en Tina Barrett, Jon Lee, Hannah Spearritt, Bradley McIntosh, Rachel Stevens en Jo O’Meara. De groep scoorde hits als Bring It All Back, S Club Party en Two In A Million. De band ging in 2003 uit elkaar en kwam in 2014 ook weer even samen voor een tour.