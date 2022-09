’Het dorp komt niet terug op tv’

Het programma van Omroep MAX is twee seizoenen te zien geweest, afgelopen juni was de laatste aflevering. Die reeks ging van start met meer dan een miljoen kijkers. Op Twitter, waar Daniëls het nieuws heeft gedeeld, laten fans weten het heel jammer te vinden. „Ik vond het een heel leuk programma! Bedankt voor de mooie afleveringen”, laat een kijker weten.

In Het dorp toeren Stapel en Daniëls op een motor met zijspan door Nederland. Ze vragen zich af wat er nog over is van het dorpse leven uit hun jeugd en willen weten of het dorp in Nederland nog toekomst heeft.

Omroep MAX komt later vandaag met een reactie, laten zij weten bij monde van een woordvoerder.