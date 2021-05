Caitlyn Jenner: transmeisjes in vrouwelijke competitie is oneerlijk

„Het is gewoon oneerlijk als biologische jongetjes die trans zijn meedoen in meisjessporten”, vindt Caitlyn, zelf een van de bekendste transgenders van de wereld. „We moeten meisjessport op scholen beschermen.”

De 71-jarige Caitlyn was zelf een succesvol sporter toen ze nog door het leven ging als Bruce. In 1976 won ze een gouden medaille op de tienkamp tijdens de Olympische Spelen. Ze is de laatste jaren vooral bekend als ouder van de Kardashians.

Met haar uitspraken reageert Caitlyn op het nieuws dat de gouverneurs van de Amerikaanse staten Kansas en North Dakota veto’s hebben uitgesproken over wetsvoorstellen die transgendermeisjes zouden verbieden om met andere meisjes mee te sporten op school. In meerdere conservatieve staten in de VS is een Republikeinse campagne gaande om de rechten van transgenders in te perken.

De Republikeinse Caitlyn maakte eerder deze maand bekend dat ze gouverneur van Californië wil worden.