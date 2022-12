Squid Game-acteur O Yeong-su (78) in februari voor de rechter

De acteur zou in 2017 een vrouw onzedelijk hebben betast. Het vermeende slachtoffer had in 2021 al een aanklacht ingediend, maar de politie sloot de zaak in april van dit jaar. Later werd het onderzoek op verzoek van het slachtoffer hervat. De acteur zou de beschuldigingen tijdens het onderzoek hebben ontkend, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap eerder.

De openbaar aanklager kon donderdag geen details over de zaak bevestigen. Nadat het nieuws over de aanklacht bekend was geworden, werd een reclame voor de overheid met de acteur geschrapt.

O Yeong-su won begin dit jaar als eerste Zuid-Koreaan een Golden Globe voor beste bijrol in een tv-serie. Hij was te zien als de oudste deelnemer van de serie over een groep volwassenen die dodelijke kinderspellen moet spelen om geld te verdienen. Voor die rol werd hij ook genomineerd voor een Emmy.