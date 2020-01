The Strokes komen na vijf jaar met nieuw album

Tijdens het concert in New York, waarbij ook Hinds en Mac DeMarco het podium betraden, vertelde frontman Julian Casablancas aan de 19.000 man die zich hadden verzameld: „Jep, we brengen binnenkort een nieuw album uit. Verrassing! 2020 here we come.” Casablancas zei dat hij samen met zijn band de laatste tien jaar een beetje aanmodderde, maar dat ze klaar zijn voor nieuwe muziek in 2020.

Ook in 2015 zijn de mannen de studio in gegaan voor nieuwe muziek, een EP die de titel Future Present Past kreeg. Hoe de nieuwe plaat gaat heten, is nog onbekend.