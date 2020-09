Miley Cyrus: met Donald Trump zitten we nu op een dieptepunt

„Luister, ik ben 27 en ik weet zeker dat ik nog nooit zulke belangrijke verkiezingen heb meegemaakt in mijn leven. En hopelijk ga ik die ook nooit meer meemaken”, zegt Cyrus. „Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is, vooral dat jongeren gaan stemmen en ervoor zorgen dat hun vrienden en familie ook gaan stemmen.”

De zangeres, die nu vooral druk is met het promoten van haar nieuwe single Midnight Sky, steekt haar eigen mening ook zeker niet onder stoelen of banken. „Het is gewoon cruciaal dat we naar buiten gaan en zorgen voor verandering en dat we iemand krijgen die geschikt is om ons land te leiden”, vervolgt ze. „Ik denk het echt, ik denk dat we nu op een soort dieptepunt zitten.”