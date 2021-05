Marilyn Manson opnieuw aangeklaagd voor verkrachting

Volgens de vrouw speelde de gebeurtenissen zich in 2011 af toen zij met de rocker aan het daten was. Hoewel het in het begin een ’romantische relatie’ was, zou Manson de vrouw later hebben verkracht. Ook stelt ze door hem te zijn onderworpen aan andere ’vernederende handelingen van seksuele uitbuiting, manipulatie en psychologisch misbruik.’

De zanger, die in het echt Brian Warner heet, zou deze Jane Doe onder meer al na twee weken daten bij hem in hebben laten trekken. Hoewel hij zijn appartement altijd ijskoud hield, verlangde hij wel van haar dat zij altijd naakt rondliep. Ook zou hij de vrouw geen eten hebben gegeven, omdat hij haar te dik vond.

De nieuwe aanklacht tegen Manson kan op de steeds langer wordende lijst van vergrijpen waar de zanger van beschuldigd wordt. Jane Doe is de zoveelste vrouw die Manson beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag.

Sinds actrice Evan Rachel Wood begin februari via sociale media liet weten jarenlang door de zanger misbruikt en mishandeld te zijn, stappen steeds meer vrouwen met soortgelijke verhalen naar voren. De politie van Los Angeles onderzoekt de zaak. Zelf zegt Manson onschuldig te zijn.