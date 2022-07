Premium Het beste van De Telegraaf

Temptation island: love or leave – aflevering 12 Temptation island: ontknoping van vrije seks-soap

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Videoland/Tom Cornelissen

Hét kampvuur waar we al het hele seizoen reikhalzend naar uitkijken, is eindelijk daar in Temptation island: love or leave. Trio-drammer Ivo mag verantwoording gaan afleggen aan zijn vriendin Maris. Maar ook zij komt geschonden uit de strijd: ze heeft haar handjes niet bepaald boven de dekens gehouden met een van de vrijgezellen. Hoe haar geliefde op die pijnlijke beelden reageert, zorgt voor een hoogtepunt dat zijn weerga niet kent.