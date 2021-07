Blink-182-gitarist Mark Hoppus in spanning over uitslag chemotherapie

Ⓒ Getty Images

Mark Hoppus van Blink-182, die in juni liet weten dat hij kanker heeft, heeft via een livestream op Twitch een update gegeven over zijn gezondheid. Tijdens het beantwoorden van vragen van fans vertelde de 49-jarige zanger en bassist van de rockband afgelopen weekend dat hij lijdt aan een vorm van lymfklierkanker en dat het zich al in stadium 4 bevindt.