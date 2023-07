Lady Gaga keert terug met concertreeks in Las Vegas

In totaal staat Lady Gaga tot en met 5 oktober met twaalf concerten in het MGM Park Theater. Net als bij haar vorige Jazz & Piano-optredens zingt ze Amerikaanse klassiekers en speelt ze jazzversies van haar eigen hits.

Lady Gaga was in 2018 voor het eerst een vaste artiest in Las Vegas. Vorig jaar trad ze er voor het laatst meerdere keren op.