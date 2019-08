Dwayne Johnson huurt restauarant af voor historische ’ongestoorde date’

Het was voor de 47-jarige Dwayne wel even wennen om tijdens het etentje niet te worden gestoord door fans. „Het is decennia (letterlijk) geleden dat ik ongestoord in het midden van een restaurant kon zitten en eten, drinken, tv-kijken, ontspannen en van mijn gezelschap kon genieten”, schrijft de acteur bij een foto van zijn diner op Instagram.

Dwayne, die met een salaris van 89,4 miljoen dollar de best betaalde acteur van het afgelopen jaar is, klaagt echter niet over zijn roem. „Omdat ik niet als alternatief terug zou willen naar 7 dollar per dag, maar eens in de zoveel tijd is het heerlijk om een moment niet in de spotlight te staan.”

