Vrouw die ton borg voor R. Kelly betaalde, wil geld terug

Love zorgde er met haar gulle gift destijds voor dat de zanger op borgtocht de gevangenis mocht verlaten, nadat hij werd gearresteerd op verdenking van 10 verschillende seksueel misbruik activiteiten. Een rechter in Illinois wees haar verzoek tot teruggave echter af. Dit meldt The Chicago Tribune.

De vrouw wilde het geld terug omdat Kelly nu alsnog achter tralies is beland. Haar advocaat claimt dat ze naast de 100.000 dollar ook nog eens 50.000 dollar betaalde aan achterstallige alimentatie die de omstreden zanger schuldig was aan zijn ex-vrouw Andrea. Volgens Love heeft Kelly haar beloofd terug te betalen en was ze destijds niet op de hoogte van andere onderzoeken die tegen hem liepen.

Kelly zit momenteel vast in Chicago, voor onder meer het bezit van kinderporno en minderjarige meisjes aanzetten tot seks.