Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks wereldwijd succes Sarah Jessica Parker (58) durft amper naar zichzelf te kijken: ’Te laat voor een facelift’

Door Jef Willemsen Kopieer naar clipboard

Sarah Jessica Parker is weinig positief over haar looks. Ⓒ ANP/HH

Sarah Jessica Parker is als Carrie Bradshaw in And just like that... een sexy stijlicoon die mannen moeiteloos om haar vinger windt. Maar in gesprek met Howard Stern is de 58-jarige actrice pijnlijk eerlijk over haar uiterlijk: „Een mooie vrouw? Ik? Het kan er net mee door.”