Twitteraars eren overleden Jules Deelder

„Jules Deelder dood. Groot dichter, eigen stem, eigen geluid”, schrijft Nico Dijkshoorn. „Gisterenavond - stomtoevallig - vlak voor een foto van Bep van Klaveren, naast de Maas, een gedicht van hem geciteerd.”

Jules was een van de grootste raadsels van Rotterdam. Hij was een fervent gebruiker van alcohol, wiet, coke en vooral speed. Dat hij zo oud is geworden, verbaasde hem zelf ook.

Zelf schreef Jules ook over de dood. Zijn gedicht heeft de toepasselijke naam De Dood.

Ook D66-voorman Rob Jetten deelt een gedicht van Deelder over de dood.

Als rasechte Rotterdammer was Jules misschien wel de bekendste fan van de voetbalclub Sparta Rotterdam.

