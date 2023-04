The Guardian schat privévermogen Charles op 1,8 miljard pond

Buckingham Palace beschouwt de persoonlijke financiën van leden van het koninklijk huis een privékwestie en noemt de cijfers „een zeer creatieve mix van speculatie, aannames en onnauwkeurigheden”.

Het is onmogelijk de precieze waarde van het bezit van de vorst in kaart te brengen, schrijft The Guardian. Die telde landerijen, met diamanten ingelegde juwelen, schilderijen van Monet en Dalí, Rolls-Royces, renpaarden en zeldzame postzegels in het bezit van de vorst bij elkaar op met de vermelding dat Charles waarschijnlijk geen erfbelasting heeft betaald over de erfenis van zijn vorig jaar overleden moeder.