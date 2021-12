’Bij festival backstage neergestoken rapper Drakeo the Ruler (28) overleden’

Volgens de politie brak er rond half negen 's avonds backstage een gevecht uit waarbij Darrell Caldwell, zoals de rapper officieel heet, werd neergestoken. De 28-jarige artiest werd vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Nadat bekend werd dat Drakeo the Ruler was neergestoken, besloot de organisatie van Once Upon A Time In LA om het festival te annuleren. Bekende namen als Snoop Dogg en 50 Cent zouden er ook nog optreden.