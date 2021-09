BnnVara blijft bij stelling over salaris bankdirecteur Curaçao

„Wij blijven bij onze stelling over het salaris van directeur Richard Doornbosch”, zegt Maarten van den Heuvel namens het BnnVara-programma. „Het bedrag dat wij noemen in het programma is opgebouwd uit allerlei vergoedingen, van huisvesting tot bonussen en andere onkostenvergoedingen. In die zin heeft de CBCS dus gelijk dat het feitelijke salaris lager is dan het bedrag dat wij noemen, maar in totaal klopt het wel.” De omroep zegt tot het bedrag te zijn gekomen door onder meer een beloningsstructuur die de bank zelf naar buiten heeft gebracht en eerdere berichtgeving over het salaris van Doornbosch in lokale media.

Eerder deze week ontstond er na de uitzending van Wat verdien je commotie op Curaçao. Volgens het programma, waarin in quizvorm vragen worden gesteld over salarissen, verdient de Nederlandse monetair econoom Doornbosch met 460.000 euro namelijk meer dan de directeur van De Nederlandse Bank, Klaas Knot. In lokale nieuwsprogramma’s werd schande gesproken over het vermeende hoge salaris en de vraag gesteld hoe het kan dat ambtenaren geen vakantiegeld krijgen, maar een bankdirecteur wel zo’n hoog salaris.

De bank reageerde daarop door in een persbericht te laten weten ’dat het salaris van haar Raad van Bestuur ruim ligt onder dat van de directie van De Nederlandsche Bank’. Ook zegt de bank dat het programma ’incorrecte informatie heeft verschaft, die onnodig heeft geleid tot consternatie binnen de Curaçaose gemeenschap’.

Wat de directeur van CBCS wel verdient, wordt vanwege privacyregels niet bekendgemaakt. Van den Heuvel van BnnVara daagt de bank uit dat wel te doen. „We hopen dat als zij vinden dat het niet klopt, ze het salaris alsnog openbaar maken. De regels over privacy vervallen als meneer Doornbosch toestemming geeft het naar buiten te brengen.”