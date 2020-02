Justin Bieber bij Sunday Service van Kanye West

Hoewel Justin slechts vanaf de achterkant te zien is in de video is duidelijk te horen dat hij het is. Hij zingt de gospel Never Would Have Made It. Een remix van het nummer is te vinden op het debuutalbum van Teyana Taylor. Die plaat is geproduceerd door Kanye.

Volgens Billboard was het een kwestie van tijd dat Justin zou opduiken bij de Sunday Services van Kanye. De Canadees is, net als de rapper, erg gelovig. Afgelopen zomer liet Justin al weten erg graag bij een van de diensten van Kanye aanwezig te willen zijn.

Kanye is al een jaar bezig met zijn gospeldiensten op zondag. Hij zou van plan zijn om ze ook buiten Amerika te gaan houden.

