Scientology probeerde aanklachten tegen Danny Masterson tegen te houden

Dat meldt Page Six. Zij citeren advocaat Stewart Ryan: „Er wordt in de aanklacht gesteld dat onze cliënten het seksuele geweld gemeld hebben bij Scientology op de momenten dat het gebeurde. Er wordt gesteld dat Scientology probeerde het seksueel misbruik in de doofpot te stoppen.”

Danny Masterson (44) is zelf lid van de kerk. De drie aanklagers zijn voormalige leden van Scientology. Eerder dienden zij samen met een vierde vrouw al een civiele aanklacht in tegen Danny en de kerk. Hierbij beschuldigden ze de kerk van intimidatie om te voorkomen dat zij het vermeende seksueel misbruik aangaven bij de autoriteiten.

De kerk zelf ontkent alle beschuldigingen.