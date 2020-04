Recensie ’Good souls better angels’

Country- en bluesveterane Lucinda Williams is 67 inmiddels en klinkt ook zo, horen we op Good souls better angels. In goeie zin welteverstaan! Alles al gezien, alles al meegemaakt, zeggen het stof en de gruis op de stembanden van de Amerikaanse. Iets wat eveneens geldt voor haar band, bestaande uit gitarist Stuart Mathis, bassist David Sutton en drummer Butch Norton.