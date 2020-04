Ook Taylor Swift en Jennifer Lopez bij thuisconcert Lady Gaga

Jennifer Lopez Ⓒ ANP

De line-up voor het grote thuisconcert One World: Together At Home begint steeds meer vorm te krijgen. Artiesten als Taylor Swift, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, Usher en Pharrell Williams doen zaterdag ook mee aan het initiatief van Lady Gaga dat onder meer wordt uitgezonden op MTV, de BBC en alle grote Amerikaanse tv-zenders.