Iron Maiden-drummer Nicko McBrain kreeg een beroerte eerder dit jaar

De Britse drummer zegt door zijn beroerte in januari vanaf zijn rechterschouder naar beneden verlamd te zijn geraakt. Dit gebeurde slechts een paar maanden voor de band zou gaan repeteren voor hun aanstaande tournee. McBrain vreesde voor het einde van zijn carrière, maar met de hulp en steun van zijn vrouw en zijn doktoren is de drummer er weer bovenop gekomen en functioneert hij nu naar eigen zeggen „op zo’n 70 procent.”

„Ik vind het belangrijk om dit jullie nu te laten weten in plaats van eerder, omdat ik vooral bezig was met mijn werk en me concentreerde om weer 100 procent fit te worden”, schrijft McBrain verder. „Ik ben er nog niet, maar bij Gods gratie word ik met de week beter en sterker.”