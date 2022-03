Kro-Ncrv maakt documentaire over misstanden in Westerbork

De documentaire van regisseur Eric Blom belicht de periode waarin duizenden gearresteerde NSB’ers en andere van collaboratie verdachte Nederlanders gevangen zaten in kamp Westerbork. Daar zaten nog honderden Joden vast, van wie een aantal werd aangewezen als bewakers. Voor zover bekend deed zich nergens ter wereld een soortgelijke situatie voor na de bevrijding.

Aan de hand van interviews met voormalige Joodse en NSB-gevangenen, nabestaanden en deskundigen onderzoekt Blom de scheidslijn tussen goed en kwaad in Westerbork in die zomer. De Joden in het kamp, die ongevraagd werden benoemd tot bewakers, waren getraumatiseerd doordat veel van hun verwanten in concentratiekampen waren vermoord. Zij kwamen in Westerbork soms rechtstreeks tegenover (veronderstelde) collaborateurs te staan, die in een aantal gevallen verantwoordelijk waren voor het oppakken en wegvoeren van hun familieleden.

Het Kenniscentrum van Kamp Westerbork werkte mee aan de film en stelde unieke archiefbeelden ter beschikking. Ook het Joods Cultureel Kwartier verstrekte adviezen.