Jan Smit: ’Nieuwe fase in ons leven’

„Daar gaat ze”, schrijft de zanger ietwat weemoedig op Twitter. „Op naar een nieuwe fase in ons leven!” Zijn gevoel is herkenbaar voor zijn volgers. „Bijzonder moment. Goed dat je dit vastgelegd hebt. Over een half jaar ken je haar niet terug. Op weg naar volwassenheid.” Gelukkig voor Jan hoeft hij zich niet al teveel zorgen te maken.. .zoals een andere volger opmerkt: „Ze heeft er zin in, zo te zien.”

Sowieso heeft Jan Smit zijn kinderen laatst behoorlijk blij gemaakt: hij is de nieuwe coach van The Voice, een programma waar zijn kinderen enorme fan van zijn.

