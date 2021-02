Voormalig prinses Tessy van Luxemburg: ’Ik moest achteraan zitten bij de begrafenis’

Tessy Antony de Nassau (34) woont momenteel in Londen en brengt de lockdown grotendeels door met haar twee zoons prins Gabriel van Nassau (14) en prins Noah van Nassau (12). Op Instagram deelt ze een post waarin ze het verwijt deelt, maar waar ze er ook een positieve draai aan geeft. „Op deze begrafenis werd ik helemaal achteraan gezet met een enorme rij voor mij, zodat ik niets kon zien. Toch wist ik dat hij zou weten dat ik er voor hem was.”

Prins Louis en Tessy trouwden op jonge leeftijd in 2006. Hij gaf voor haar zijn rechten op de troon op, schrijft Daily Mail, ’omdat zij niet van koninklijke bloede was’. Maar hun liefdessprookje liep in 2016 stuk. Toch duurde het tot 2019 voor de officiële scheiding er door heen was, een paar weken voor het overlijden van voormalig groothertog Jean - die van 1964 tot 2000 groothertog van Luxembuerg was - in april dat jaar.

Tessy Antony trouwde in september 2006 met prins Louis van Luxemburg Ⓒ Getty Images

In de post deelt Tessy een foto van Jean met haar twee zoons en schrijft daarbij: „We missen Urapapa elke dag. De meest bijzondere, meest geïnformeerde, eerlijkste en vriendelijkste man die ik ooit heb gekend. Een man die net zoveel van zijn familie hield als van zijn land.” Ze voelde zich dan ook geaccepteerd door de groothertog al noemt ze zichzelf ’verre van perfect’.

„Het kon me niet schelen dat journalisten bij de familie zaten, terwijl ik zat waar ze me hadden neer gezet. Gewoon de zegen om er voor hem te kunnen zijn en voor mijn kinderen de wetenschap dat mama er is als ze haar nodig hadden, was het enige dat er toe deed. Ik sloot mijn ogen en zag alles in mijn hart.”