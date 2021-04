Redt Catherine gebrouilleerde royals?

Royals

Van samenzwering verdachte kroonprins Jordanië ’blijft loyaal aan de koning’

Voormalig kroonprins van Jordanië Hamza bin Hussein, een halfbroer van koning Abdullah, is loyaal aan zijn land en familie. Dat schrijft hij in een verklaring die het koningshuis openbaar heeft gemaakt nadat de veiligheidsdienst hem had meegenomen voor verhoor.