Broadway-ster Doreen Montalvo (56) overleden

Haar manager bevestigde de dood van Montalvo dit weekend op social media. Op Instagram schrijft hij dat de mensen in haar omgeving de afgelopen twee weken met de hoop hebben geleefd dat de actrice zou herstellen. „We zijn er kapot van dat ze ons vandaag heeft verlaten. Onze gedachten zijn bij haar echtgenoot Mike Mann en haar verdere familie”, aldus deze Steve Maihack.

Hij schrijft ook dat het zo’n topjaar leek te worden voor Doreen, die rollen had in musicalverfilmingen In the Heights en West Side Story en voor de lockdown terug was gekeerd in de musicalversie van Mrs. Doubtfire op Broadway. „Ze zette ook stappen in de televisiewereld, wat haar goed afging. Doreen kon alles, ze was een lot uit de loterij.”

Lin-Manuel Miranda, die de musical In The Heights schreef waarin de actrice ook te zien was, stond in een reeks tweets stil bij de dood van Montalvo. „Het is ontzettend oneerlijk dat we niet meer tijd met haar hebben gekregen. Geen shows meer. Geen muziek meer. Niet meer leven. Als iemand zoveel liefde en geluk deelt met iedereen die ze ontmoet en zo’n toewijding heeft voor haar vak, dan breekt je hart”, aldus de musicalster, die ook liet weten: „Michael was het licht in haar leven en ik weet dat iedereen die Doreen kende aan hem denkt.”

Mann, bekend van onder meer The Last Of The Mohicans, The Insider en Collateral, en Montalvo trouwden in 2010.