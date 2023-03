Rapper Costa Titch (28) overleden bij optreden

Titch werd geboren als Constantinos Tsobanoglou en groeide in de afgelopen jaren als Costa Titch uit tot een bekende artiest in zijn moederland. Ook online timmerde hij aan de weg met ruim 1,4 miljoen volgers op TikTok en zo’n 600.000 op Instagram.

Titch trad dit weekend op tijdens het Ultra Music Festival in Johannesburg toen het noodlot toesloeg. Hij zakte tijdens zijn show voor de ogen van het publiek in elkaar en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Korte tijd later deelde de familie van de rapper op Instagram het bericht dat hij was overleden. In de post reageren ze verslagen maar danken ze wel alle aanwezigen en de hulpdiensten die hem bijstonden in wat zijn laatste uren op deze aarde zouden blijken.