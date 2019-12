Talkshow Eva Jinek zonder reclame bij RTL

Jinek is vanaf vrijdag elke werkdag om 22.20 uur te zien. Alleen na de aankondiging van de gasten aan het begin van de uitzending is er reclame, daarna is de presentatrice onafgebroken op de buis.

Eerder zei Jinek al dat kijkers ook geen totaal andere show hoefden te verwachten. „De kijkers krijgen wat ze van mij gewend zijn. De hoofdrolspelers uit de actualiteit nodig ik aan tafel uit en ik voer met hen het gesprek van de dag. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij. Alleen dan bij RTL 4”, aldus de presentatrice, die in september overstapte van KRO-NCRV.