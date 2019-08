Ricky Martin deelt eerste foto dochter

Ricky en zijn man Jwan Yosef verwelkomden Lucia eind vorig jaar. In het kiekje dat de zanger donderdag op Instagram plaatste zit de nu bijna negen maande oude baby bij hem op schoot. „Het licht in mijn ogen”, schrijft de muzikant erbij.

Martin en de in Syrië geboren kunstenaar Yosef kennen elkaar sinds 2016. Vorig jaar bevestigde de zanger en acteur dat ze in stilte getrouwd zijn. Ricky was sinds 2008 al vader van twee zoons, tweeling Matteo en Valentino.

Op oudjaarsdag deelden Ricky en Jwan hun babynieuws. Bij een foto waarop ze beiden een handje van de baby vasthielden, schreven ze: „We zijn erg blij te mogen vertellen dat we ouders zijn geworden van een mooie en gezonde baby, Lucia Martin-Yosef. We kunnen niet wachten om te zien waar deze schitterende baby ons heen zal brengen. Haar prachtige broers en wij zijn zijn helemaal verliefd op haar.”