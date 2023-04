Coolio overleden aan overdosis

Rapper Coolio liet op 59-jarige leeftijd het leven. Hij werd op 28 september 2022 dood aangetroffen op de badkamervloer in het huis van een vriend in LA. Destijds werd vermoed dat hij was getroffen door een hartaanval.

Zijn manager en goede vriend Jarez Posey laat donderdag weten dat na onderzoek is vastgesteld dat Coolio's ernstige astma en jarenlange roken een rol hebben gespeeld bij zijn dood. Het zou eraan bij hebben gedragen dat zijn lichaam de overdosis niet heeft kunnen verwerken.

In de jaren negentig werd Coolio, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, bekend met nummers als Gangsta’s Paradise en Fantastic Voyage. De kinderen van de rapper zijn van plan om hun vader te eren door middel van documentaires en film. Later dit jaar brengen zij bovendien nog een album uit van Coolio. De eerste single, TAG ’You It’, is vorige maand uitgekomen. Daarop zijn ook rappers Too $hort en DJ Wino te horen. Het laatste album van de Amerikaanse rapper, From the Bottom 2 the Top, kwam uit in 2009.