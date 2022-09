Catherine Zeta-Jones heeft heimwee door overlijden Queen

Tijdens haar bezoek aan de Disney D23 Expo liet Catherine Zeta-Jones weten de koningin altijd als een ’inspiratie’ te hebben gezien. „Ik hou van de koninklijke familie. Als meisje dat opgroeide in Wales, in het Verenigd Koninkrijk, had ik niet alleen mijn moeder, die de sterkste en veiligste persoon was om mee samen te zijn, maar ik had ook een koningin. Ik bedoel dan niet dat ze een koningin was die alleen op een troon zat, - we zijn bij Disney waar koninginnen en prinsessen het onderwerp van de dag zijn - ze was een vrouw die een echte inspiratiebron was.”

Ze vervolgt: „Ik woon nu in een land dat nog nooit een vrouw heeft gehad als een figuur van leiderschap, macht en respect. Ik zal haar dus erg gaan missen.” Zeta-Jones gaat zelfs nog een stapje verder en vertelt het gevoel te hebben dat een deel van haar identiteit verloren is gegaan door het overlijden van de Queen. „Ik weet niet of het komt omdat ik Brits ben, maar ik had gewoon het gevoel dat er een klein stukje van mezelf was verdwenen. Er zal nooit meer een koningin in mijn leven zijn, het was een heel vreemd gevoel. Ik voel veel heimwee en ben erg trots op mijn afkomst.”